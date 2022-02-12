Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Бавария
Бохум - Бавария: обзор матча 12 февраля 2022
Бохум
12.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Бавария
14'
К. Антви-Адджей
38'
Ю. Локадия (П)
40'
К. Гамбоа
44'
Г. Хольтманн
9'
Р. Левандовски
75'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Бавария
90'
Желтая карточка
Б. Павар
Замена
Э. Машович
️️️️
Э. Реджбечай
90'
Замена
Т. Асано
️️️️
К. Антви-Адджей
80'
Замена
М. Пантович
️️️️
Г. Хольтманн
80'
Замена
С. Полтер
️️️️
Ю. Локадия
80'
75'
ГОЛ! 4:2!
Р. Левандовски
75'
Замена
М. Забитцер
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
Э. Реджбечай
74'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
К. Гамбоа
72'
64'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
К. Гамбоа
58'
46'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Д. Упамекано
ГОЛ! 4:1!
Г. Хольтманн
44'
ГОЛ! 3:1!
К. Гамбоа
Пас отдал
П. Остерхаге
40'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Локадия
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Антви-Адджей
Пас отдал
Г. Хольтманн
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
17
Геррит Хольтманн
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бохум
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
30
Тарсис Бонга
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Эссер
3
Соарес
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
37
Реджбечай
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
9
Локадия
4-1-3-2
26
Ульрайх
28
Павар
25
Зюле
2
Упамекано
21
Эрнандес
6
Киммих
7
Гнабри
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
2
Гамбоа
3
Стафилидис
3
Стафилидис
2
Гамбоа
37
Реджбечай
15
Машович
15
Машович
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
27
Пантович
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
29
Асано
29
Асано
18
Антви-Адджей
9
Локадия
91
Полтер
91
Полтер
9
Локадия
2
Упамекано
8
Толиссо
8
Толиссо
2
Упамекано
21
Коман
20
Забитцер
20
Забитцер
21
Коман
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
Остались в запасе
Бохум
Бавария
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
30
Тарсис Бонга
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
30
Тарсис Бонга
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Бохум - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Бохум
Бавария
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:35
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:53
Лига чемпионов: шансы «Лилля» и «Баварии» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:50
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+