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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Вольфсбург
Бохум - Вольфсбург: обзор матча 09 января 2022
Бохум
09.01.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
65'
М. Пантович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Вольфсбург
87'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Реджбечай
87'
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Пантович
82'
Желтая карточка
Д. Соарес
80'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
79'
78'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Д. Руссийон
ГОЛ! 1:0!
М. Пантович
Пас отдал
Г. Хольтманн
65'
61'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Л. Вальдшмидт
61'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Филипп
33'
Желтая карточка
Л. Вальдшмидт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Соарес
5
Ляйтш
17
Белла Кочап
2
Гамбоа
8
Лосилла
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
29
Асано
91
Полтер
3-2-2-3
1
Кастелс
33
Борнау
5
Лакруа
25
Брукс
17
Баку
21
Руссийон
27
Арнольд
31
Герхардт
7
Вальдшмидт
9
Вегхорст
26
Филипп
27
Пантович
23
Левен
23
Левен
27
Пантович
37
Реджбечай
8
Теше
8
Теше
37
Реджбечай
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
7
Вальдшмидт
8
Нмеча
8
Нмеча
7
Вальдшмидт
26
Филипп
11
Штеффен
11
Штеффен
26
Филипп
21
Руссийон
21
Бялек
21
Бялек
21
Руссийон
Остались в запасе
Бохум
Вольфсбург
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Бохум - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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