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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Бохум
Арминия - Бохум: обзор матча 14 декабря 2021
Арминия
14.12.2021, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Бохум
51'
М. Окугава
69'
П. Виммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Бохум
Замена
Р. Хак
️️️️
М. Окугава
90'
+1
Замена
Н. де Медина
️️️️
А. Шепф
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Кунце
81'
81'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
Ф. Кунце
️️️️
П. Виммер
80'
73'
Замена
С. Новотны
️️️️
М. Пантович
ГОЛ! 2:0!
П. Виммер
69'
Желтая карточка
П. Виммер
63'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Крюгер
61'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
61'
58'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Полтер
58'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Антви-Адджей
ГОЛ! 1:0!
М. Окугава
Пас отдал
П. Виммер
51'
46'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Соарес
26'
Желтая карточка
М. Пантович
26'
Желтая карточка
С. Полтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ортега
4
Нильссон
5
Пипер
16
Андраде
27
Брюннер
24
Претль
7
Окугава
18
Шепф
8
Виммер
13
Серра
26
Крюгер
4-1-1-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
24
Лампропулос
15
Машович
3
Соарес
8
Лосилла
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
18
Антви-Адджей
91
Полтер
18
Шепф
4
де Медина
4
де Медина
18
Шепф
8
Виммер
6
Кунце
6
Кунце
8
Виммер
7
Окугава
25
Хак
25
Хак
7
Окугава
26
Крюгер
11
Ласм
11
Ласм
26
Крюгер
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
3
Соарес
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Соарес
18
Антви-Адджей
7
Бокхорн
7
Бокхорн
18
Антви-Адджей
37
Реджбечай
6
Остерхаге
6
Остерхаге
37
Реджбечай
91
Полтер
35
Ганвула
35
Ганвула
91
Полтер
27
Пантович
86
Новотны
86
Новотны
27
Пантович
Остались в запасе
Арминия
Бохум
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Арминия - Бохум
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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