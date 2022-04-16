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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бохум
Фрайбург - Бохум: обзор матча 16 апреля 2022
Фрайбург
16.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Бохум
5'
Л. Кюблер
16'
Р. Салаи
53'
Р. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Бохум
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Н. Хефлер
81'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Р. Салаи
73'
68'
Красная карточка
К. Стафилидис
66'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Э. Левен
66'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Полтер
Замена
Л. Хелер
️️️️
У. Ен Чон
65'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Л. Кюблер
65'
Замена
Э. Демирович
️️️️
Н. Петерсен
65'
ГОЛ! 3:0!
Р. Салаи
Пас отдал
У. Ен Чон
53'
48'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Д. Соарес
46'
Замена
С. Цоллер
️️️️
М. Пантович
46'
Замена
Д. Блум
️️️️
Т. Асано
ГОЛ! 2:0!
Р. Салаи
Пас отдал
У. Ен Чон
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кюблер
Пас отдал
Н. Хефлер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
7
Салаи
18
Петерсен
3-3-1-2-1
1
Риман
3
Соарес
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Стафилидис
23
Левен
29
Асано
27
Пантович
91
Полтер
17
Кюблер
7
Шмид
7
Шмид
17
Кюблер
27
Хефлер
19
Хаберер
19
Хаберер
27
Хефлер
7
Салаи
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
7
Салаи
11
Чон
9
Хелер
9
Хелер
11
Чон
18
Петерсен
9
Демирович
9
Демирович
18
Петерсен
23
Левен
6
Остерхаге
6
Остерхаге
23
Левен
3
Соарес
37
Реджбечай
37
Реджбечай
3
Соарес
29
Асано
17
Блум
17
Блум
29
Асано
27
Пантович
6
Цоллер
6
Цоллер
27
Пантович
91
Полтер
9
Локадия
9
Локадия
91
Полтер
Остались в запасе
Фрайбург
Бохум
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фрайбург - Бохум
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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