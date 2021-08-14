Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бохум
Вольфсбург - Бохум: обзор матча 14 августа 2021
Вольфсбург
14.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
22'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бохум
89'
Замена
С. Ганвула
️️️️
В. Лампропулос
88'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Д. Руссийон
87'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Филипп
81'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
81'
78'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Гамбоа
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Штеффен
70'
46'
Замена
М. Пантович
️️️️
Т. Асано
29'
Желтая карточка
М. Ляйтш
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
22'
Пенальти не реализован!
В. Вегхорст
5'
4'
Красная карточка
Р. Теше
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Бохум
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
29
Такума Асано
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
2
Кристиан Гамбоа
ЦФ
1
Мануэль Риман
ЦФ
5
Максим Ляйтш
ЦФ
3
Данило Соарес
ЦФ
24
Василиос Лампропулос
ЦФ
8
Антони Лосилла
ЦФ
8
Роберт Теше
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
48
Гиль-Линнарт Вальтер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Бохум
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
21
Михаэль Эссер
ЦФ
17
Армель Белла Кочап
ЦФ
7
Херберт Бокхорн
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
27
Милош Пантович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
25
Брукс
5
Лакруа
21
Руссийон
43
Мбабу
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
26
Филипп
9
Вегхорст
2-1-5
29
Асано
37
Реджбечай
18
Антви-Адджей
5
Ляйтш
8
Теше
8
Лосилла
24
Лампропулос
3
Соарес
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
26
Филипп
31
Герхардт
31
Герхардт
26
Филипп
11
Штеффен
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Штеффен
21
Руссийон
14
Мехмеди
14
Мехмеди
21
Руссийон
2
Гамбоа
7
Бокхорн
7
Бокхорн
2
Гамбоа
24
Лампропулос
35
Ганвула
35
Ганвула
24
Лампропулос
29
Асано
27
Пантович
27
Пантович
29
Асано
Остались в запасе
Вольфсбург
Бохум
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
48
Гиль-Линнарт Вальтер
ЦП
Главный тренер
Марк ван Боммел
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
21
Михаэль Эссер
ЦФ
17
Армель Белла Кочап
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
48
Гиль-Линнарт Вальтер
ЦП
Остались в запасе
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
21
Михаэль Эссер
ЦФ
17
Армель Белла Кочап
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Вольфсбург - Бохум
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Бохум
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+