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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Арминия
Бохум - Арминия: обзор матча 06 мая 2022
Бохум
06.05.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Арминия
22'
С. Полтер
89'
Д. Белло (АГ)
35'
Й. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Арминия
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Белло
89'
87'
Замена
Р. Хак
️️️️
А. Шепф
Замена
Д. Блум
️️️️
Т. Асано
84'
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Пантович
84'
77'
Замена
Б. Индже
️️️️
М. Окугава
77'
Замена
Д. Белло
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
Замена
С. Цоллер
️️️️
Г. Хольтманн
73'
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Реджбечай
73'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Полтер
68'
67'
Замена
С. Василиадис
️️️️
Г. Кастро
46'
Замена
Я. Серра
️️️️
Ф. Крюгер
35'
ГОЛ! 1:1!
Й. Нильссон
Пас отдал
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
С. Полтер
Пас отдал
М. Пантович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
1
Стефанос Капино
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
29
Асано
91
Полтер
4-1-3-1-1
1
Ортега
4
де Медина
5
Рамуш
4
Нильссон
7
Лаурсен
24
Претль
18
Шепф
8
Кастро
7
Окугава
8
Виммер
26
Крюгер
37
Реджбечай
8
Теше
8
Теше
37
Реджбечай
27
Пантович
23
Левен
23
Левен
27
Пантович
29
Асано
17
Блум
17
Блум
29
Асано
91
Полтер
9
Локадия
9
Локадия
91
Полтер
17
Хольтманн
6
Цоллер
6
Цоллер
17
Хольтманн
7
Лаурсен
2
Белло
2
Белло
7
Лаурсен
8
Кастро
19
Василиадис
19
Василиадис
8
Кастро
7
Окугава
27
Индже
27
Индже
7
Окугава
18
Шепф
25
Хак
25
Хак
18
Шепф
26
Крюгер
13
Серра
13
Серра
26
Крюгер
Остались в запасе
Бохум
Арминия
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
1
Арне Шульц
ВР
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Бохум - Арминия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
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