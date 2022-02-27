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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - РБ Лейпциг
Бохум - РБ Лейпциг: обзор матча 27 февраля 2022
Бохум
27.02.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
82'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - РБ Лейпциг
Желтая карточка
К. Гамбоа
87'
Замена
Д. Блум
️️️️
Э. Левен
86'
82'
ГОЛ! 0:1!
К. Нкунку
Пас отдал
Б. Хенрикс
81'
Замена
К. Лаймер
️️️️
Э. Форсберг
72'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Н. Мукиэле
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Пантович
72'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Т. Асано
72'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
С. Полтер
71'
70'
Желтая карточка
М. Симакан
59'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Т. Адамс
58'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Д. Собослаи
58'
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
27
Пантович
29
Асано
91
Полтер
3-3-1-2-1
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Симакан
4
Орбан
20
Мукиэле
12
Адамс
17
Анхелиньо
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
15
Поульсен
29
Асано
17
Хольтманн
17
Хольтманн
29
Асано
27
Пантович
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
27
Пантович
23
Левен
17
Блум
17
Блум
23
Левен
91
Полтер
9
Локадия
9
Локадия
91
Полтер
8
Собослаи
28
Нкунку
28
Нкунку
8
Собослаи
20
Мукиэле
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Мукиэле
10
Форсберг
27
Лаймер
27
Лаймер
10
Форсберг
12
Адамс
20
Ольмо
20
Ольмо
12
Адамс
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
Остались в запасе
Бохум
РБ Лейпциг
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Бохум - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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