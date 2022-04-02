Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бохум
Хоффенхайм - Бохум: обзор матча 02 апреля 2022
Хоффенхайм
02.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Бохум
54'
Д. Раум
28'
Т. Асано
59'
Т. Асано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хоффенхайм - Бохум
Желтая карточка
К. Фогт
90'
+3
88'
Замена
Т. Бонга
️️️️
Т. Асано
88'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Гамбоа
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
И. Бебу
84'
Замена
С. Руди
️️️️
Д. Самассеку
84'
80'
Желтая карточка
М. Ляйтш
74'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Стафилидис
Замена
Д. Гайгер
️️️️
А. Штиллер
71'
63'
Желтая карточка
К. Стафилидис
61'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
М. Пантович
59'
ГОЛ! 1:2!
Т. Асано
ГОЛ! 1:1!
Д. Раум
Пас отдал
А. Крамарич
54'
Желтая карточка
Д. Раум
51'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
П. Кадержабек
46'
Замена
К. Ричардс
️️️️
К. Акпогума
46'
Желтая карточка
К. Акпогума
45'
+1
28'
ГОЛ! 0:1!
Т. Асано
Пас отдал
М. Риман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
30
Тарсис Бонга
ПВ
4-3-2-1
1
Бауманн
22
Раум
25
Акпогума
7
Фогт
3
Кадержабек
6
Штиллер
27
Гриллич
18
Самассеку
14
Баумгартнер
9
Бебу
27
Крамарич
3-3-1-2-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
5
Ляйтш
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Стафилидис
37
Реджбечай
29
Асано
27
Пантович
91
Полтер
25
Акпогума
26
Ричардс
26
Ричардс
25
Акпогума
6
Штиллер
18
Гайгер
18
Гайгер
6
Штиллер
18
Самассеку
13
Руди
13
Руди
18
Самассеку
9
Бебу
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
9
Бебу
3
Кадержабек
10
Рюттер
10
Рюттер
3
Кадержабек
27
Пантович
17
Хольтманн
17
Хольтманн
27
Пантович
2
Гамбоа
7
Бокхорн
7
Бокхорн
2
Гамбоа
3
Стафилидис
6
Остерхаге
6
Остерхаге
3
Стафилидис
29
Асано
30
Бонга
30
Бонга
29
Асано
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бохум
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
2
Джастин Че
ПЗ
37
Лука Филипп
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Хоффенхайм - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Бохум
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Айнтрахт» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Айнтрахта» и «Хоффенхайма» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+