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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Бохум
Гройтер Фюрт - Бохум: обзор матча 16 октября 2021
Гройтер Фюрт
16.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Бохум
80'
А. Лосилла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Бохум
90'
+3
Замена
С. Новотны
️️️️
С. Полтер
88'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Э. Левен
Замена
Ж. Иттер
️️️️
Й. Виллемс
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Лосилла
Пас отдал
Э. Левен
75'
Желтая карточка
В. Лампропулос
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Т. Тильман
72'
Замена
Д. Абиама
️️️️
С. Иттен
72'
Желтая карточка
С. Иттен
67'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Ж. Дудзяк
67'
65'
Желтая карточка
Э. Машович
62'
Замена
Д. Блум
️️️️
Г. Хольтманн
62'
Замена
Т. Асано
️️️️
М. Пантович
60'
Желтая карточка
А. Лосилла
54'
Желтая карточка
М. Риман
Желтая карточка
П. Зегуйн
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
13
Себастьян Грисбек
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
86
Сома Новотны
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Функ
15
Виллемс
24
Виргевер
28
Мейерхофер
14
Сарпей
13
Грисбек
11
Тильман
30
Зегуйн
28
Дудзяк
10
Иттен
10
Хргота
4-1-2-2-1
1
Риман
2
Гамбоа
15
Машович
24
Лампропулос
3
Соарес
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
27
Пантович
17
Хольтманн
91
Полтер
15
Виллемс
27
Иттер
27
Иттер
15
Виллемс
28
Дудзяк
37
Грин
37
Грин
28
Дудзяк
11
Тильман
18
Левелинг
18
Левелинг
11
Тильман
10
Иттен
18
Абиама
18
Абиама
10
Иттен
23
Левен
3
Стафилидис
3
Стафилидис
23
Левен
17
Хольтманн
17
Блум
17
Блум
17
Хольтманн
27
Пантович
29
Асано
29
Асано
27
Пантович
91
Полтер
86
Новотны
86
Новотны
91
Полтер
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Бохум
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Гройтер Фюрт - Бохум
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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