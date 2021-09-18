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Бундеслига 2026/2027
Бавария - Бохум
Бавария - Бохум: обзор матча 18 сентября 2021
Бавария
18.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
7 : 0
Завершен
Бохум
17'
Л. Сане
27'
Й. Киммих
32'
С. Гнабри
43'
В. Лампропулос (АГ)
61'
Р. Левандовски
65'
Й. Киммих
79'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бохум
ГОЛ! 7:0!
Э. Чупо-Мотинг
79'
73'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
М. Пантович
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Й. Киммих
72'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
68'
ГОЛ! 6:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Л. Горецка
65'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Сане
62'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Й. Станишич
62'
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
61'
58'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Полтер
58'
Замена
Э. Левен
️️️️
Э. Реджбечай
57'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Стафилидис
Желтая карточка
Й. Станишич
52'
Замена
О. Ричардс
️️️️
А. Дэвис
46'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
В. Лампропулос
43'
35'
Желтая карточка
К. Стафилидис
ГОЛ! 3:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
32'
ГОЛ! 2:0!
Й. Киммих
Пас отдал
Л. Сане
27'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
17
Данни Блум
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
44
Станишич
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
24
Лампропулос
17
Белла Кочап
3
Стафилидис
8
Лосилла
37
Реджбечай
8
Теше
27
Пантович
17
Хольтманн
91
Полтер
19
Дэвис
3
Ричардс
3
Ричардс
19
Дэвис
6
Киммих
23
Ньянзу
23
Ньянзу
6
Киммих
44
Станишич
70
Сарр
70
Сарр
44
Станишич
10
Сане
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Сане
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
3
Стафилидис
7
Бокхорн
7
Бокхорн
3
Стафилидис
37
Реджбечай
23
Левен
23
Левен
37
Реджбечай
27
Пантович
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
27
Пантович
91
Полтер
35
Ганвула
35
Ганвула
91
Полтер
Остались в запасе
Бавария
Бохум
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Джамал Мусиала
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
17
Данни Блум
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Джамал Мусиала
АП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
17
Данни Блум
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бавария - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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