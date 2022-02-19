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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Бохум
Штутгарт - Бохум: обзор матча 19 февраля 2022
Штутгарт
19.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
56'
А. Белла Кочап (АГ)
90+4'
Э. Левен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Бохум
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Левен
90'
Желтая карточка
С. Полтер
Замена
Э. Томми
️️️️
К. Фюрих
87'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
О. Мангала
87'
Замена
Х. Ито
️️️️
О. Мармуш
73'
64'
Желтая карточка
К. Гамбоа
62'
Замена
С. Полтер
️️️️
Ю. Локадия
62'
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Пантович
62'
Замена
К. Стафилидис
️️️️
Д. Соарес
60'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Белла Кочап
56'
53'
Замена
Т. Асано
️️️️
Г. Хольтманн
23'
Желтая карточка
П. Остерхаге
Замена
О. Мармуш
️️️️
Силас
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Силас
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
АП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
30
Тарсис Бонга
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-4-2-1
21
Мюллер
16
Каразор
15
Мавропанос
3
Антон
3
Соса
23
Мангала
3
Эндо
15
Штенцель
26
Силас
10
Фюрих
8
Томаш
4-1-1-3-1
1
Риман
2
Гамбоа
17
Белла Кочап
5
Ляйтш
3
Соарес
8
Лосилла
6
Остерхаге
17
Хольтманн
27
Пантович
18
Антви-Адджей
9
Локадия
Мармуш
21
Ито
21
Ито
Мармуш
10
Фюрих
27
Томми
27
Томми
10
Фюрих
23
Мангала
10
Ферстер
10
Ферстер
23
Мангала
26
Силас
22
Мармуш
22
Мармуш
26
Силас
3
Соарес
3
Стафилидис
3
Стафилидис
3
Соарес
27
Пантович
23
Левен
23
Левен
27
Пантович
17
Хольтманн
29
Асано
29
Асано
17
Хольтманн
9
Локадия
91
Полтер
91
Полтер
9
Локадия
Остались в запасе
Штутгарт
Бохум
1
Фабиан Бредлов
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
40
Матео Климович
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
30
Тарсис Бонга
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
40
Матео Климович
АП
11
Саша Калайджич
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
30
Тарсис Бонга
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Штутгарт - Бохум
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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