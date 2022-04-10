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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Байер
Бохум - Байер: обзор матча 10 апреля 2022
Бохум
10.04.2022, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Байер
Замена
Д. Блум
️️️️
Т. Асано
81'
Замена
С. Цоллер
️️️️
С. Полтер
81'
77'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
К. Беллараби
77'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
К. Демирбай
77'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
66'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Паулиньо
65'
Пенальти не реализован!
М. Диаби
Замена
Э. Левен
️️️️
Э. Реджбечай
63'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
М. Пантович
63'
30'
Замена
М. Баккер
️️️️
Д. Та
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Риман
3
Стафилидис
5
Ляйтш
17
Белла Кочап
3
Соарес
8
Лосилла
2
Гамбоа
37
Реджбечай
27
Пантович
29
Асано
91
Полтер
4-3-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
31
Коссуну
5
Хинкапе
8
Андрих
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
10
Паулиньо
14
Шик
27
Пантович
17
Хольтманн
17
Хольтманн
27
Пантович
37
Реджбечай
23
Левен
23
Левен
37
Реджбечай
29
Асано
17
Блум
17
Блум
29
Асано
91
Полтер
6
Цоллер
6
Цоллер
91
Полтер
4
Та
5
Баккер
5
Баккер
4
Та
Беллараби
24
Синкгравен
24
Синкгравен
Беллараби
26
Демирбай
25
Паласиос
25
Паласиос
26
Демирбай
10
Паулиньо
38
Беллараби
38
Беллараби
10
Паулиньо
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
Остались в запасе
Бохум
Байер
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бохум - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
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