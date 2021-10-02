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Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Бохум
РБ Лейпциг - Бохум: обзор матча 02 октября 2021
РБ Лейпциг
02.10.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 0
Завершен
Бохум
70'
А. Силва
73'
К. Нкунку
78'
К. Нкунку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бохум
82'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
Р. Теше
80'
Желтая карточка
Р. Теше
Замена
К. Лаймер
️️️️
М. Симакан
80'
Замена
И. Мориба
️️️️
К. Кампль
79'
ГОЛ! 3:0!
К. Нкунку
Пас отдал
Й. Гвардиол
78'
78'
Замена
Э. Левен
️️️️
К. Антви-Адджей
77'
Замена
М. Пантович
️️️️
Э. Реджбечай
77'
Замена
Д. Блум
️️️️
Т. Асано
ГОЛ! 2:0!
К. Нкунку
Пас отдал
А. Силва
73'
73'
Замена
С. Полтер
️️️️
Г. Хольтманн
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Д. Собослаи
70'
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
69'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Э. Форсберг
69'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Анхелиньо
61'
Желтая карточка
Анхелиньо
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Гулачи
17
Анхелиньо
24
Гвардиол
16
Клостерманн
3
Симакан
12
Адамс
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
4-1-2-3
1
Риман
7
Бокхорн
17
Белла Кочап
15
Машович
3
Соарес
8
Лосилла
37
Реджбечай
8
Теше
29
Асано
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
10
Форсберг
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Форсберг
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
44
Кампль
6
Мориба
6
Мориба
44
Кампль
3
Симакан
27
Лаймер
27
Лаймер
3
Симакан
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
8
Теше
6
Остерхаге
6
Остерхаге
8
Теше
18
Антви-Адджей
23
Левен
23
Левен
18
Антви-Адджей
37
Реджбечай
27
Пантович
27
Пантович
37
Реджбечай
29
Асано
17
Блум
17
Блум
29
Асано
17
Хольтманн
91
Полтер
91
Полтер
17
Хольтманн
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бохум
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча РБ Лейпциг - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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