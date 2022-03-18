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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия М
Бохум - Боруссия М: онлайн-трансляция 18 марта 2022
Бохум
18.03.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 2
Тех. поражение
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
30
Тарсис Бонга
ПВ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
14
Конор Носс
АП
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Стафилидис
15
Машович
17
Белла Кочап
7
Бокхорн
8
Лосилла
37
Реджбечай
23
Левен
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
91
Полтер
3-2-2-3
1
Зоммер
5
Бенсебаини
5
Байер
28
Гинтер
22
Ляйнер
25
Нец
10
Нойхаус
17
Коне
7
Эмболо
14
Плеа
9
Тюрам
Остались в запасе
Бохум
Боруссия М
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
30
Тарсис Бонга
ПВ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
13
Ларс Штиндль
АП
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
30
Тарсис Бонга
ПВ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Том Гаал
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Бохум - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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