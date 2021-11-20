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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бохум
Байер - Бохум: обзор матча 20 ноября 2021
Байер
20.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
4'
А. Адли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бохум
Замена
О. Коссуну
️️️️
Ф. Вирц
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Соарес
Желтая карточка
А. Адли
88'
82'
Замена
С. Новотны
️️️️
Э. Левен
82'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Полтер
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Амири
76'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Д. Синкгравен
76'
70'
Замена
М. Пантович
️️️️
Э. Реджбечай
70'
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Антви-Адджей
Замена
Э. Паласиос
️️️️
К. Демирбай
66'
63'
Желтая карточка
Э. Машович
Желтая карточка
М. Диаби
49'
Желтая карточка
Ж. Фримпонг
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Адли
Пас отдал
Ж. Фримпонг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
27
Милош Пантович
АП
30
Тарсис Бонга
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
4-3-2-1
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
30
Фримпонг
10
Амири
26
Демирбай
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
24
Лампропулос
3
Стафилидис
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
29
Асано
18
Антви-Адджей
91
Полтер
24
Синкгравен
5
Хинкапе
5
Хинкапе
24
Синкгравен
7
Вирц
31
Коссуну
31
Коссуну
7
Вирц
26
Демирбай
25
Паласиос
25
Паласиос
26
Демирбай
10
Амири
10
Паулиньо
10
Паулиньо
10
Амири
18
Антви-Адджей
7
Бокхорн
7
Бокхорн
18
Антви-Адджей
37
Реджбечай
27
Пантович
27
Пантович
37
Реджбечай
23
Левен
86
Новотны
86
Новотны
23
Левен
91
Полтер
35
Ганвула
35
Ганвула
91
Полтер
Остались в запасе
Байер
Бохум
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
30
Тарсис Бонга
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
13
Раман Чибса
ЦП
30
Тарсис Бонга
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Байер - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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