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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бохум
Кельн - Бохум: обзор матча 28 августа 2021
Кельн
28.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Бохум
82'
Л. Шауб
90+1'
Т. Лемперле
90+4'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бохум
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Цоллер
ГОЛ! 2:0!
Т. Лемперле
Пас отдал
Т. Острак
90'
+1
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Дуда
88'
Замена
Т. Острак
️️️️
Ф. Кайнц
88'
84'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Х. Бокхорн
ГОЛ! 1:0!
Л. Шауб
Пас отдал
Ф. Кайнц
82'
78'
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Пантович
Замена
Л. Шауб
️️️️
Д. Любичич
78'
Замена
Т. Лемперле
️️️️
С. Андерссон
71'
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
55'
Желтая карточка
С. Цоллер
Замена
Л. Килиан
️️️️
Х. Мере
46'
Желтая карточка
О. Дуда
38'
Желтая карточка
Х. Мере
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
10
Марвин Обуз
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
4-2-2-2
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
22
Мере
22
Шмитц
21
Любичич
6
Скири
11
Кайнц
8
Дуда
27
Модест
20
Андерссон
4-1-1-2-2
1
Риман
7
Бокхорн
24
Лампропулос
17
Белла Кочап
3
Соарес
8
Лосилла
37
Реджбечай
27
Пантович
17
Хольтманн
6
Цоллер
91
Полтер
22
Мере
15
Килиан
15
Килиан
22
Мере
8
Дуда
6
Озкан
6
Озкан
8
Дуда
21
Любичич
21
Шауб
21
Шауб
21
Любичич
11
Кайнц
7
Острак
7
Острак
11
Кайнц
20
Андерссон
19
Лемперле
19
Лемперле
20
Андерссон
27
Пантович
23
Левен
23
Левен
27
Пантович
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
7
Бокхорн
35
Ганвула
35
Ганвула
7
Бокхорн
Остались в запасе
Кельн
Бохум
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Марвин Обуз
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Марвин Обуз
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Кельн - Бохум
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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