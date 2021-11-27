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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Фрайбург
Бохум - Фрайбург: обзор матча 27 ноября 2021
Бохум
27.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
54'
С. Полтер
82'
М. Пантович
51'
Ф. Линхарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Фрайбург
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
90'
+1
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
85'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Э. Реджбечай
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Пантович
82'
75'
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Шаде
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Полтер
74'
Замена
М. Пантович
️️️️
Г. Хольтманн
65'
65'
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
65'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
58'
Желтая карточка
Л. Кюблер
ГОЛ! 1:1!
С. Полтер
Пас отдал
Г. Хольтманн
54'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Линхарт
Пас отдал
В. Грифо
Желтая карточка
А. Лосилла
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
23
Эдуард Левен
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
27
Милош Пантович
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Стафилидис
24
Лампропулос
15
Машович
3
Соарес
8
Лосилла
23
Левен
37
Реджбечай
17
Хольтманн
29
Асано
91
Полтер
4-1-1-3-1
1
Флеккен
17
Кюблер
4
Шлоттербек
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Шаде
11
Чон
32
Грифо
9
Хелер
37
Реджбечай
5
Ляйтш
5
Ляйтш
37
Реджбечай
17
Хольтманн
27
Пантович
27
Пантович
17
Хольтманн
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
91
Полтер
35
Ганвула
35
Ганвула
91
Полтер
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
7
Шаде
7
Салаи
7
Салаи
7
Шаде
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
Остались в запасе
Бохум
Фрайбург
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
86
Сома Новотны
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Бохум - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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