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Альберто Ривера
Статистика
Альберто Ривера - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1978 (48)
#5 | Полузащитник
170 см | 70 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
3 : 1
18.05.2014
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
0 : 0
11.05.2014
Барселона
74' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
0 : 1
03.05.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эльче
1 : 1
25.04.2014
Леванте
82' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
2 : 0
18.04.2014
Эльче
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
2 : 1
13.04.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
06.04.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1 : 1
30.03.2014
Эльче
71' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эльче
0 : 0
26.03.2014
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Гранада
1 : 0
22.03.2014
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эльче
0 : 0
16.03.2014
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
3 : 1
09.03.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
1 : 0
02.03.2014
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал
3 : 0
22.02.2014
Эльче
1' - 74'
40'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
2 : 2
09.02.2014
Эльче
63' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
28.01.2014
Эльче
75' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1 : 1
12.01.2014
Севилья
85' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
05.01.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
2 : 1
13.12.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
0 : 2
30.11.2013
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 1
24.11.2013
Валенсия
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 1
09.11.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 2
01.11.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
0 : 1
26.10.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 2
20.10.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
2 : 1
05.10.2013
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 1
29.09.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
1 : 2
25.09.2013
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 0
16.09.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
2 : 2
31.08.2013
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
1 : 1
24.08.2013
Реал Сосьедад
75' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
3 : 0
19.08.2013
Эльче
1' - 90'
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