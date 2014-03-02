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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Сельта
Эльче - Сельта: обзор матча 02 марта 2014
Эльче
02.03.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
84'
К. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Сельта
90'
+4
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
М. Эррера
90'
+3
Желтая карточка
Д. Суарес
90'
+1
87'
Замена
Веллитон
️️️️
Рафинья
ГОЛ! 1:0!
К. Хиль
Пас отдал
Коро
84'
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Эррера
82'
Желтая карточка
А. Ботиа
77'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Ману
75'
Желтая карточка
Р. Перес
70'
69'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Мина
Желтая карточка
Х. Маркес
61'
Замена
К. Хиль
️️️️
Фидель
60'
50'
Желтая карточка
Х. Кастро
11'
Желтая карточка
Й. Ортенече
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эльче
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
4-2-3-1
25
Эррера
21
Альбасар
18
Ломбан
4
Ботиа
22
Суарес
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Фидель
7
Ману
10
Коро
17
Эррера
3-2-3-1-1
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
18
Ортенече
7
Крон-Дели
17
Фернандес
12
Рафинья
14
Орельяна
77
Мина
10
Фидель
10
Хиль
10
Хиль
10
Фидель
7
Ману
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Ману
17
Эррера
22
Боаки
22
Боаки
17
Эррера
77
Мина
19
Шарлес
19
Шарлес
77
Мина
12
Рафинья
11
Веллитон
11
Веллитон
12
Рафинья
Остались в запасе
Эльче
Сельта
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эльче - Сельта
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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