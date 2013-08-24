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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал Сосьедад
Эльче - Реал Сосьедад: обзор матча 24 августа 2013
Эльче
24.08.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
2'
Коро
74'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал Сосьедад
Желтая карточка
К. Сэпунару
87'
Замена
А. Хименес
️️️️
Коро
80'
77'
Замена
М. Сангалли
️️️️
Х. Сеферович
Замена
А. Ривера
️️️️
К. Санчес
75'
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Пас отдал
Х. Прието
68'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Ньигес
️️️️
Ману
64'
58'
Замена
Х. Прието
️️️️
Р. Пардо
Желтая карточка
Д. Ломбан
55'
33'
Желтая карточка
К. Мартинес
25'
Желтая карточка
А. де ла Белья
20'
Желтая карточка
К. Вела
Желтая карточка
Ману
17'
Желтая карточка
А. Ботиа
7'
ГОЛ! 1:0!
Коро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Ману
АП
10
Коро
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
8
Марко Сангалли
ПВ
4-3-3
25
Эррера
21
Альбасар
4
Ботиа
22
Сэпунару
18
Ломбан
10
Хиль
21
Перес
15
Санчес
10
Фидель
10
Коро
7
Ману
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
19
Мартинес
23
Кадамуро
3
де ла Белья
5
Кастро
14
Пардо
6
Элустондо
23
Гранеро
10
Вела
9
Сеферович
7
Ману
7
Ньигес
7
Ньигес
7
Ману
15
Санчес
5
Ривера
5
Ривера
15
Санчес
10
Коро
20
Хименес
20
Хименес
10
Коро
9
Сеферович
8
Сангалли
8
Сангалли
9
Сеферович
14
Пардо
10
Прието
10
Прието
14
Пардо
5
Кастро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
5
Кастро
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Мартинес Валеро
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