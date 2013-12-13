Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эльче
Леванте - Эльче: обзор матча 13 декабря 2013
Леванте
13.12.2013, пятница, 23:59
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
41'
Д. Баррал
80'
Д. Баррал
26'
К. Сэпунару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эльче
90'
+5
Желтая карточка
К. Эррера
Желтая карточка
Ж. Ксуметра
90'
85'
Желтая карточка
С. Мантекон
Замена
Ж. Ксуметра
️️️️
Н. Эль-Жар
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Баррал
Пас отдал
П. Риос
80'
78'
Замена
К. Эррера
️️️️
Р. Боаки
75'
Замена
С. Мантекон
️️️️
К. Сэпунару
74'
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
72'
65'
Желтая карточка
Р. Боаки
64'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Н. Карабелас
57'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
С. Пинту
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баррал
Пас отдал
Н. Эль-Жар
41'
Желтая карточка
Л. Винтра
39'
Замена
Д. Баррал
️️️️
П. Бабакар Диавара
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Сэпунару
Пас отдал
А. Ботиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Серхио Мантекон
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
15
Карабелас
12
Хуанфран
26
Винтра
19
Лопес
18
Диоп
23
Симао
18
Пинту
16
Риос
90
Диавара
25
Эль-Жар
4-3-2-1
25
Тоньо
22
Сэпунару
4
Ботиа
18
Пелегрин
21
Альбасар
21
Перес
10
Хиль
15
Санчес
10
Коро
10
Фидель
22
Боаки
18
Пинту
14
Гарсия
14
Гарсия
18
Пинту
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
90
Диавара
18
Баррал
18
Баррал
90
Диавара
22
Сэпунару
8
Мантекон
8
Мантекон
22
Сэпунару
10
Фидель
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Фидель
22
Боаки
17
Эррера
17
Эррера
22
Боаки
Остались в запасе
Леванте
Эльче
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Леванте - Эльче
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Эльче
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+