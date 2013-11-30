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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетико
Эльче - Атлетико: обзор матча 30 ноября 2013
Эльче
30.11.2013, суббота, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
64'
Коке
74'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетико
83'
Желтая карточка
Коке
Замена
Х. Маркес
️️️️
К. Санчес
75'
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
Адриан
Замена
К. Эррера
️️️️
Р. Боаки
72'
70'
Замена
Адриан
️️️️
А. Туран
66'
Желтая карточка
Ф. Луис
Замена
А. Ньигес
️️️️
Фидель
66'
Желтая карточка
Э. Альбасар
64'
64'
ГОЛ! 0:1!
Коке
62'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
А. Ботиа
26'
17'
Желтая карточка
Д. Вилья
15'
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
4-3-2-1
25
Эррера
21
Альбасар
4
Ботиа
18
Ломбан
22
Суарес
10
Хиль
15
Санчес
21
Перес
10
Фидель
10
Коро
22
Боаки
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
14
Габи
66
Туран
6
Коке
5
Тиагу
7
Вилья
19
Коста
10
Фидель
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Фидель
15
Санчес
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
15
Санчес
22
Боаки
17
Эррера
17
Эррера
22
Боаки
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
66
Туран
20
Адриан
20
Адриан
66
Туран
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эльче - Атлетико
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Мартинес Валеро
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