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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эльче
Реал - Эльче: обзор матча 22 февраля 2014
Реал
22.02.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
34'
А. Ильярраменди
72'
Г. Бэйл
81'
Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эльче
Замена
Каземиро
️️️️
Х. Алонсо
83'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
82'
ГОЛ! 3:0!
Иско
Пас отдал
К. Бензема
81'
79'
Замена
К. Эррера
️️️️
К. Хиль
74'
Замена
А. Ньигес
️️️️
А. Ривера
74'
Замена
Фидель
️️️️
Ману
Замена
Иско
️️️️
Хесе
74'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Алонсо
72'
70'
Желтая карточка
Х. Маркес
63'
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Пепе
51'
40'
Желтая карточка
А. Ривера
ГОЛ! 1:0!
А. Ильярраменди
Пас отдал
Пепе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ПЗ
7
Ману
ЛП
21
Рубен Перес
ОП
5
Альберто Ривера
ОП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ПП
10
Коро
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Эльче
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Лопес
5
Арбелоа
3
Пепе
19
Варан
14
Карвахаль
3
Алонсо
14
Ильярраменди
10
Хесе
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
4-2-3-1
25
Эррера
5
Сисма
18
Ломбан
4
Ботиа
21
Альбасар
21
Перес
5
Ривера
10
Хиль
10
Хави Маркес
7
Ману
10
Коро
3
Алонсо
5
Каземиро
5
Каземиро
3
Алонсо
10
Хесе
22
Иско
22
Иско
10
Хесе
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
5
Ривера
7
Ньигес
7
Ньигес
5
Ривера
7
Ману
10
Фидель
10
Фидель
7
Ману
10
Хиль
17
Эррера
17
Эррера
10
Хиль
Остались в запасе
Реал
Эльче
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
8
Серхио Мантекон
ЦП
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
Остались в запасе
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
8
Серхио Мантекон
ЦП
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 18:55 (прямая)
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