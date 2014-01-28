Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эльче
Реал Сосьедад - Эльче: обзор матча 28 января 2014
Реал Сосьедад
28.01.2014, вторник, 01:00
Испания. Примера, 21 тур
4 : 0
Завершен
Эльче
3'
А. Гризманн
12'
А. Гризманн
50'
К. Вела
74'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эльче
Желтая карточка
Й. Гастаньяга
90'
Замена
Х. Рос
️️️️
Р. Пардо
77'
76'
Замена
Фидель
️️️️
Коро
75'
Замена
А. Ривера
️️️️
Р. Перес
ГОЛ! 4:0!
А. Гризманн
74'
71'
Желтая карточка
Р. Перес
65'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Ману
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
К. Вела
58'
ГОЛ! 3:0!
К. Вела
50'
Замена
Й. Гастаньяга
️️️️
М. Бергара
48'
23'
Желтая карточка
А. Ботиа
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Прието
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Вела
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Карлес Хиль
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
7
Ману
АП
10
Коро
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-3-3
1
Браво
3
Анхель
19
Мартинес
15
Ансотеги
26
Мартинес
10
Прието
14
Пардо
5
Бергара
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
4-4-2
25
Тоньо
22
Суарес
4
Ботиа
18
Ломбан
21
Альбасар
10
Хиль
21
Перес
15
Санчес
7
Ньигес
7
Ману
10
Коро
5
Бергара
5
Гастаньяга
5
Гастаньяга
5
Бергара
14
Пардо
10
Рос
10
Рос
14
Пардо
10
Вела
17
Зурутуса
17
Зурутуса
10
Вела
21
Перес
5
Ривера
5
Ривера
21
Перес
10
Коро
10
Фидель
10
Фидель
10
Коро
7
Ману
22
Боаки
22
Боаки
7
Ману
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эльче
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Реал Сосьедад - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Эльче
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Эльче» и «Валенсии» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+