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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эльче
Севилья - Эльче: обзор матча 18 мая 2014
Севилья
18.05.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
3 : 1
Завершен
Эльче
16'
В. Иборра
61'
Х. Самперио
72'
В. Иборра
90+2'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эльче
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Р. Боаки
Пас отдал
Г. Родригеш
Замена
М. Дельгадо
️️️️
А. Морено
87'
82'
Замена
Саму
️️️️
Фидель
Замена
И. Пуэрто
️️️️
Ф. Фасио
82'
Желтая карточка
В. Иборра
75'
74'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Х. Флорес
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Антонио Рейес
73'
ГОЛ! 3:0!
В. Иборра
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
72'
65'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Х. Маркес
ГОЛ! 2:0!
Х. Самперио
Пас отдал
Д. Фигейраш
61'
Желтая карточка
А. Котан
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
Пас отдал
Коке
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Антонио Котан
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
10
Хави Флорес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Севилья
34
Бету
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
30
Исраэль Пуэрто
ЦЗ
0
Модесто Акоста
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
Эльче
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
32
Саму
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-5-1
13
Варас
5
Морено
17
Фасио
90
Фигейраш
23
Коке
29
Самперио
15
Троховски
10
Иборра
19
Рейес
27
Котан
14
Фернандес Луна
4-4-1-1
25
Эррера
22
Суарес
18
Пелегрин
18
Ломбан
21
Альбасар
10
Флорес
10
Хави Маркес
5
Ривера
8
Мантекон
10
Фидель
17
Эррера
5
Морено
16
Дельгадо
16
Дельгадо
5
Морено
17
Фасио
30
Пуэрто
30
Пуэрто
17
Фасио
19
Рейес
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Рейес
10
Фидель
32
Саму
32
Саму
10
Фидель
10
Хави Маркес
10
Родригеш
10
Родригеш
10
Хави Маркес
10
Флорес
22
Боаки
22
Боаки
10
Флорес
Остались в запасе
Севилья
Эльче
0
Модесто Акоста
ЦЗ
34
Бету
ВР
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
0
Модесто Акоста
ЦЗ
34
Бету
ВР
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
0
Хосе Карлос Альварес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Севилья - Эльче
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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