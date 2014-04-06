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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Хетафе
Эльче - Хетафе: обзор матча 06 апреля 2014
Эльче
06.04.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
90+3'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Хетафе
ГОЛ! 1:0!
Р. Боаки
Пас отдал
К. Хиль
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
А. Ньигес
87'
85'
Замена
П. Сарабия
️️️️
П. Леон
Замена
А. Ньигес
️️️️
Г. Родригеш
81'
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Эррера
73'
70'
Замена
Мичел
️️️️
Х. Родригес
Замена
Х. Маркес
️️️️
К. Санчес
68'
Желтая карточка
Д. Суарес
65'
Желтая карточка
К. Санчес
55'
46'
Желтая карточка
Алексис
46'
Замена
Д. Кастро
️️️️
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Борха
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Эльче
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Фидель
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-3-2-1
25
Эррера
5
Сисма
18
Пелегрин
4
Ботиа
22
Суарес
21
Перес
10
Хиль
15
Санчес
10
Родригеш
10
Коро
17
Эррера
4-4-1-1
13
Кодина
2
Арройо
17
Лопес
4
Алексис
3
Рафа
25
Ласен
8
Борха
22
Родригес
7
Лафита
14
Леон
19
Марика
10
Родригеш
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Родригеш
15
Санчес
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
15
Санчес
17
Эррера
22
Боаки
22
Боаки
17
Эррера
22
Родригес
8
Мичел
8
Мичел
22
Родригес
8
Борха
17
Кастро
17
Кастро
8
Борха
14
Леон
7
Сарабия
7
Сарабия
14
Леон
Остались в запасе
Эльче
Хетафе
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
25
Жулио Сезар
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Эльче - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Мартинес Валеро
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