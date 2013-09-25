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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал
Эльче - Реал: обзор матча 25 сентября 2013
Эльче
25.09.2013, среда, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
1 : 2
Завершен
Реал
90+1'
Р. Боаки
51'
К. Роналду
90+5'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал
Желтая карточка
Р. Перес
90'
+5
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Роналду
Желтая карточка
К. Санчес
90'
+4
Желтая карточка
М. Эррера
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Боаки
Пас отдал
Фидель
90'
+1
89'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Фидель
87'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Коро
81'
80'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Модрич
76'
Желтая карточка
К. Роналду
70'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
Замена
Р. Боаки
️️️️
Д. Суарес
62'
Желтая карточка
Коро
60'
Замена
Фидель
️️️️
Ману
59'
Желтая карточка
Д. Суарес
58'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
А. Ботиа
33'
8'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Ману
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
(К)
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Ману
ЛП
21
Рубен Перес
ОП
15
Карлос Санчес
ОП
10
Коро
ЦП
10
Карлес Хиль
ПП
10
Хави Маркес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал
13
Диего Лопес
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-3-1
25
Эррера
21
Альбасар
4
Ботиа
18
Ломбан
22
Суарес
21
Перес
15
Санчес
7
Ману
10
Коро
10
Хиль
10
Хави Маркес
4-2-2-2
13
Лопес
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
28
Хедира
10
Модрич
11
Ди Мария
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
10
Коро
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Коро
7
Ману
10
Фидель
10
Фидель
7
Ману
22
Суарес
22
Боаки
22
Боаки
22
Суарес
10
Модрич
14
Карвахаль
14
Карвахаль
10
Модрич
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
11
Ди Мария
21
Мората
21
Мората
11
Ди Мария
Остались в запасе
Эльче
Реал
8
Серхио Мантекон
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эльче - Реал
8
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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