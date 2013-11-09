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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эльче
Хетафе - Эльче: обзор матча 09 ноября 2013
Хетафе
09.11.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
18'
П. Леон
61'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эльче
84'
Желтая карточка
М. Стеванович
83'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Х. Маркес
78'
Желтая карточка
К. Санчес
Желтая карточка
Р.
77'
74'
Замена
Коро
️️️️
Р. Боаки
71'
Замена
Фидель
️️️️
А. Ньигес
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Д. Кастро
67'
66'
Желтая карточка
А. Ньигес
63'
Желтая карточка
Р. Перес
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Боаки
Пас отдал
А. Ньигес
Замена
А. Лопо
️️️️
Л. Лопес
58'
50'
Желтая карточка
Д. Сисма
43'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Борха
30'
Желтая карточка
Р. Лаго
27'
ГОЛ! 1:0!
П. Леон
Пас отдал
Д. Кастро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Рафа
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
Эльче
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Коро
АП
4-2-3-1
13
Мойя
3
Рафа
3
Лаго
17
Лопес
20
Валера
5
Москера
8
Борха
17
Кастро
7
Сарабия
14
Леон
19
Марика
4-5-1
25
Эррера
22
Суарес
4
Ботиа
18
Пелегрин
5
Сисма
21
Перес
10
Хави Маркес
10
Хиль
15
Санчес
7
Ньигес
22
Боаки
17
Лопес
22
Лопо
22
Лопо
17
Лопес
17
Кастро
14
Гавилан
14
Гавилан
17
Кастро
10
Хави Маркес
9
Стеванович
9
Стеванович
10
Хави Маркес
22
Боаки
10
Коро
10
Коро
22
Боаки
7
Ньигес
10
Фидель
10
Фидель
7
Ньигес
Остались в запасе
Хетафе
Эльче
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Хетафе - Эльче
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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