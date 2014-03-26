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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетик
Эльче - Атлетик: обзор матча 26 марта 2014
Эльче
26.03.2014, среда, 01:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Атлетик
Желтая карточка
К. Санчес
85'
83'
Желтая карточка
Г. Токеро
82'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
Замена
Фидель
️️️️
Г. Родригеш
82'
78'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Эррера
70'
Замена
М. Сусаета
️️️️
А. Ираола
Замена
К. Эррера
️️️️
Р. Боаки
64'
Желтая карточка
Р. Перес
61'
Замена
К. Хиль
️️️️
Ману
57'
52'
Желтая карточка
А. Эррера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эльче
25
Тоньо
ВР
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-2-3-1
25
Эррера
5
Сисма
18
Пелегрин
4
Ботиа
22
Суарес
15
Санчес
21
Перес
10
Родригеш
7
Ману
10
Коро
22
Боаки
3-2-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Баленсиага
21
Эррера
17
Рико
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
7
Ману
10
Хиль
10
Хиль
7
Ману
10
Родригеш
10
Фидель
10
Фидель
10
Родригеш
22
Боаки
17
Эррера
17
Эррера
22
Боаки
51
Ираола
14
Сусаета
14
Сусаета
51
Ираола
21
Эррера
39
Моран
39
Моран
21
Эррера
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
Остались в запасе
Эльче
Атлетик
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эльче - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Мартинес Валеро
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