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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эльче
Вальядолид - Эльче: обзор матча 09 февраля 2014
Вальядолид
09.02.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
71'
У. Осорио
78'
У. Осорио
34'
Коро
66'
Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эльче
86'
Замена
С. Мантекон
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
Х. Руэда
81'
Желтая карточка
Жеффрен
78'
Замена
В. Рама
️️️️
Омар
78'
ГОЛ! 2:2!
У. Осорио
Пас отдал
Жеффрен
78'
ГОЛ! 1:2!
У. Осорио
Пас отдал
Манушу
71'
Замена
У. Осорио
️️️️
Д. Ларссон
69'
Желтая карточка
Ф. Росси
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
Ману
Пас отдал
С. Пелегрин
63'
Замена
А. Ривера
️️️️
К. Эррера
51'
Желтая карточка
А. Ботиа
Замена
Жеффрен
️️️️
В. Перес
46'
37'
Желтая карточка
Х. Маркес
34'
ГОЛ! 0:1!
Коро
Пас отдал
К. Эррера
15'
Замена
Фидель
️️️️
К. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-2-2-2
13
Мариньо
17
Пенья
2
Рукавина
18
Руэда
23
Митрович
20
Перес
7
Росси
7
Омар
18
Рубио
9
Манушу
12
Ларссон
4-3-2-1
25
Тоньо
22
Сэпунару
18
Пелегрин
4
Ботиа
5
Сисма
10
Хиль
10
Хави Маркес
21
Перес
10
Коро
7
Ману
17
Эррера
12
Ларссон
12
Осорио
12
Осорио
12
Ларссон
7
Омар
19
Рама
19
Рама
7
Омар
20
Перес
9
Жеффрен
9
Жеффрен
20
Перес
10
Хави Маркес
8
Мантекон
8
Мантекон
10
Хави Маркес
17
Эррера
5
Ривера
5
Ривера
17
Эррера
10
Хиль
10
Фидель
10
Фидель
10
Хиль
Остались в запасе
Вальядолид
Эльче
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
25
Ману Эррера
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Вальядолид - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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