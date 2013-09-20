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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эльче
Осасуна - Эльче: обзор матча 20 сентября 2013
Осасуна
20.09.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
16'
Э. Арментерос
48'
О. Риера
88'
Э. Альбасар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эльче
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Альбасар
Замена
М. Бертран
️️️️
Сиси
85'
Замена
Мануэль
️️️️
О. Риера
80'
Замена
Ф. Пуньяль
️️️️
Р. Торрес
74'
71'
Замена
Х. Маркес
️️️️
К. Санчес
61'
Замена
Ману
️️️️
М. Стеванович
Желтая карточка
Р. Лоэ
52'
ГОЛ! 2:0!
О. Риера
Пас отдал
Ж. Лотье
48'
Желтая карточка
А. Аррибас
44'
39'
Желтая карточка
К. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Э. Арментерос
Пас отдал
Сиси
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
33
Франсиско Сильва
ОП
10
Роберто Торрес
АП
11
Сиси
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Марк Бертран
ПЗ
6
Ойер
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
18
Мануэль
ЦФ
10
Хосе Нуньес
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Давид Генерело
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
7
Ману
АП
4-2-3-1
1
Андрес
3
Ориоль
4
Лотье
14
Аррибас
2
Дамиа
24
Лоэ
33
Сильва
23
Арментерос
11
Сиси
10
Торрес
21
Риера
4-3-2-1
25
Эррера
22
Суарес
4
Ботиа
18
Ломбан
21
Альбасар
9
Стеванович
21
Перес
15
Санчес
10
Коро
10
Фидель
22
Боаки
21
Риера
18
Мануэль
18
Мануэль
21
Риера
11
Сиси
2
Бертран
2
Бертран
11
Сиси
10
Торрес
10
Пуньяль
10
Пуньяль
10
Торрес
15
Санчес
10
Хави Маркес
10
Хави Маркес
15
Санчес
9
Стеванович
7
Ману
7
Ману
9
Стеванович
Остались в запасе
Осасуна
Эльче
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хави Грасия
20
Давид Генерело
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
10
Хосе Нуньес
ЦФ
13
Асьер Риесго
ВР
6
Ойер
ОП
Остались в запасе
20
Давид Генерело
ЦП
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Осасуна - Эльче
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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