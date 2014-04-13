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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эльче
Валенсия - Эльче: обзор матча 13 апреля 2014
Валенсия
13.04.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
22'
П. Пьятти
61'
Д. Парехо
28'
Коро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эльче
Вторая желтая
А. Барраган
90'
+4
Желтая карточка
Х. Фуэго
90'
+3
Желтая карточка
Д. Парехо
84'
76'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Фидель
Замена
С. Кейта
️️️️
Жонас
76'
72'
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
А. Барраган
72'
71'
Пенальти не реализован!
Д. Суарес
Желтая карточка
П. Пьятти
70'
64'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Р. Перес
Замена
П. Алькасер
️️️️
Э. Варгас
64'
ГОЛ! 2:1!
Д. Парехо
61'
54'
Желтая карточка
Р. Перес
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Мичел
46'
34'
Замена
Д. Ломбан
️️️️
А. Ботиа
28'
ГОЛ! 1:1!
Коро
Пас отдал
К. Санчес
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Пас отдал
Мичел
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Мичел
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Валенсия
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-4-1-2
13
Гуаита
24
Бернат
21
Рубен Везо
19
Барраган
21
Мичел
10
Парехо
21
Ромеу
18
Фуэго
10
Пьятти
17
Жонас
11
Варгас
4-3-2-1
25
Эррера
22
Суарес
4
Ботиа
18
Пелегрин
5
Сисма
21
Перес
10
Хави Маркес
15
Санчес
10
Коро
10
Фидель
17
Эррера
21
Мичел
10
Картабия
10
Картабия
21
Мичел
17
Жонас
20
Кейта
20
Кейта
17
Жонас
11
Варгас
9
Алькасер
9
Алькасер
11
Варгас
4
Ботиа
18
Ломбан
18
Ломбан
4
Ботиа
21
Перес
7
Ньигес
7
Ньигес
21
Перес
10
Фидель
22
Боаки
22
Боаки
10
Фидель
Остались в запасе
Валенсия
Эльче
8
Софиан Фегули
ОП
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Валенсия - Эльче
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Месталья
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