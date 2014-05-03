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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эльче
Малага - Эльче: обзор матча 03 мая 2014
Малага
03.05.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
11'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эльче
90'
+6
Желтая карточка
М. Эррера
84'
Замена
Д. Ломбан
️️️️
Х. Маркес
82'
Красная карточка
А. Ботиа
75'
Замена
К. Хиль
️️️️
Коро
Желтая карточка
Дуда
69'
68'
Красная карточка
Тоньо
Замена
Элизеу
️️️️
Х. Гамес
61'
Замена
Хуанми
️️️️
И. Камачо
54'
52'
Желтая карточка
Фидель
52'
Замена
К. Эррера
️️️️
Р. Боаки
Замена
П. Перес
️️️️
Саму
46'
26'
Желтая карточка
Д. Суарес
19'
Желтая карточка
К. Санчес
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Родригеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
7
Александр Яковенко
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
11
Пабло Перес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
4-4-1-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
4
Феррейра
3
Велигтон
18
Гамес
14
Саму
10
Дардер
4
Камачо
7
Яковенко
17
Дуда
24
Санта Крус
4-3-2-1
25
Эррера
22
Суарес
18
Пелегрин
4
Ботиа
5
Сисма
21
Перес
10
Хави Маркес
15
Санчес
10
Коро
10
Родригеш
22
Боаки
18
Гамес
19
Элизеу
19
Элизеу
18
Гамес
14
Саму
11
Перес
11
Перес
14
Саму
4
Камачо
7
Хуанми
7
Хуанми
4
Камачо
10
Хави Маркес
18
Ломбан
18
Ломбан
10
Хави Маркес
10
Коро
10
Хиль
10
Хиль
10
Коро
22
Боаки
17
Эррера
17
Эррера
22
Боаки
Остались в запасе
Малага
Эльче
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Бартоломей Павловски
РФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Фидель
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Малага - Эльче
1
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Ла Росаледа
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