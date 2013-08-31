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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эльче
Альмерия - Эльче: обзор матча 31 августа 2013
Альмерия
31.08.2013, суббота, 01:00
Испания. Примера, 3 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
11'
Ф. Сориано
45+2'
Верса (П)
32'
Э. Альбасар (П)
90+5'
Р. Боаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эльче
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Р. Боаки
Пас отдал
Коро
90'
+4
Желтая карточка
А. Ньигес
Желтая карточка
Сусо
90'
+2
Замена
К. Юн Гю
️️️️
А. Видаль
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Перес
Желтая карточка
Э. Пельерано
90'
Замена
О. Диас
️️️️
Родри
82'
78'
Замена
С. Мантекон
️️️️
К. Сэпунару
Замена
Р. Азиз
️️️️
Ф. Сориано
73'
Вторая желтая
С. Дюбарбье
67'
63'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Ману
63'
Замена
А. Ньигес
️️️️
Фидель
56'
Желтая карточка
Д. Ломбан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Верса
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
К. Сэпунару
Желтая карточка
Верса
36'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
32'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Альбасар
26'
Желтая карточка
А. Ботиа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сориано
Пас отдал
Рафита
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Сусо
ПВ
15
Родри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Альмерия
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
29
Ким Юн Гю
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
7
Оскар Диас
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Эстебан
22
Видаль
4
Пельерано
5
Трухильо
16
Дюбарбье
14
Тебар
20
Рафита
12
Верса
23
Сориано
10
Сусо
15
Родри
4-3-3
25
Эррера
18
Ломбан
22
Сэпунару
4
Ботиа
21
Альбасар
21
Перес
15
Санчес
10
Хиль
10
Коро
7
Ману
10
Фидель
22
Видаль
29
Юн Гю
29
Юн Гю
22
Видаль
15
Родри
7
Диас
7
Диас
15
Родри
23
Сориано
12
Азиз
12
Азиз
23
Сориано
22
Сэпунару
8
Мантекон
8
Мантекон
22
Сэпунару
10
Фидель
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Фидель
7
Ману
22
Боаки
22
Боаки
7
Ману
Остались в запасе
Альмерия
Эльче
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Корона
АП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Альмерия - Эльче
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Медитерранео
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