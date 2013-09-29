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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эльче
Сельта - Эльче: обзор матча 29 сентября 2013
Сельта
29.09.2013, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
63'
Х. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эльче
85'
Замена
С. Мантекон
️️️️
К. Хиль
79'
Желтая карточка
Фидель
75'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Ману
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Фернандес
67'
Замена
С. Мина
️️️️
Нолито
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
Х. Маркес
Пас отдал
Коро
59'
Замена
Д. Сисма
️️️️
Э. Альбасар
49'
Желтая карточка
Коро
Желтая карточка
Б. Оубинья
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
12
Рафинья
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тони
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
21
Эду Альбасар
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
7
Ману
АП
Главный тренер
Фран Эскриба
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
8
Серхио Мантекон
ЦП
20
Давид Генерело
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
3-1-3-3
13
Родригес
3
Фонтас
4
Костас
22
Мальо
4
Оубинья
12
Рафинья
14
Лопес
17
Фернандес
19
Шарлес
3
Нолито
10
Тони
4-3-3
25
Эррера
22
Суарес
18
Ломбан
4
Ботиа
21
Альбасар
10
Хиль
10
Хави Маркес
21
Перес
10
Коро
7
Ману
10
Фидель
17
Фернандес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
17
Фернандес
3
Нолито
77
Мина
77
Мина
3
Нолито
10
Хиль
8
Мантекон
8
Мантекон
10
Хиль
21
Альбасар
5
Сисма
5
Сисма
21
Альбасар
7
Ману
22
Боаки
22
Боаки
7
Ману
Остались в запасе
Сельта
Эльче
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
20
Давид Генерело
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тоньо
ВР
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
Остались в запасе
20
Давид Генерело
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
25
Тоньо
ВР
7
Аарон Ньигес
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Сельта - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Балаидос
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