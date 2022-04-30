Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стюарт Даллас - статистика

Завершил карьеру
19 апреля 1991 (35), Кукстаун
#15 | Защитник
183 см
Северная Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
34
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
0 : 4
30.04.2022
Манчестер Сити
1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
25.04.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Уотфорд
0 : 3
09.04.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Лидс
1 : 1
02.04.2022
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
18.03.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Лидс
2 : 1
13.03.2022
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лидс
0 : 3
10.03.2022
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер
1 : 0
05.03.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Лидс
0 : 4
26.02.2022
Тоттенхэм
1' - 90'
53'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
6 : 0
23.02.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
2 : 4
20.02.2022
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Эвертон
3 : 0
12.02.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Астон Вилла
3 : 3
09.02.2022
Лидс
1' - 90'
44'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
0 : 1
22.01.2022
Ньюкасл
1' - 90'
68'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
2 : 3
16.01.2022
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лидс
3 : 1
02.01.2022
Бернли
1' - 90'
77'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
1 : 4
18.12.2021
Арсенал
1' - 90'
56'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Сити
7 : 0
14.12.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
3 : 2
11.12.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
2 : 2
05.12.2021
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Лидс
1 : 0
30.11.2021
Кристал Пэлас
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брайтон
0 : 0
27.11.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Тоттенхэм
2 : 1
21.11.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Лидс
1 : 1
07.11.2021
Лестер
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Норвич Сити
1 : 2
31.10.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
1 : 1
23.10.2021
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Саутгемптон
1 : 0
16.10.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 0
02.10.2021
Уотфорд
1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Лидс
1 : 2
25.09.2021
Вест Хэм
1' - 120'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 1
17.09.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
0 : 3
12.09.2021
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
1 : 1
29.08.2021
Лидс
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
2 : 2
21.08.2021
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 1
14.08.2021
Лидс
1' - 90'
48'
Главные новости
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
1
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
2
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+