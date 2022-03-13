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АПЛ 2026/2027
Лидс - Норвич Сити
Лидс - Норвич Сити: обзор матча 13 марта 2022
Лидс
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
14'
Родриго
90+4'
Д. Гелхардт
90+1'
К. МакЛин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Норвич Сити
ГОЛ! 2:1!
Д. Гелхардт
90'
+4
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Р. Кох
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. МакЛин
Пас отдал
Т. Пукки
86'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Ааронс
77'
Желтая карточка
М. Ааронс
Желтая карточка
Д. Джеймс
77'
Желтая карточка
Д. Харрисон
71'
62'
Замена
Д. Роу
️️️️
Д. Сарджент
Замена
Р. Кох
️️️️
Родриго
60'
46'
Замена
М. Норманн
️️️️
Л. Рупп
Замена
Д. Харрисон
️️️️
П. Бэмфорд
46'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
26'
15'
Желтая карточка
А. Ганн
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Д. Джеймс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
4-2-2-2
30
Мелье
12
Эйлинг
3
Льоренте
4
Стрейк
15
Даллас
43
Клих
28
Форшоу
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
45
Бэмфорд
4-3-1-2
23
Крул
3
Ааронс
23
Гибсон
5
Кабак
33
Уильямс
10
Рупп
23
МакЛин
33
Лис-Мелу
7
Рашица
9
Сарджент
20
Пукки
19
Родриго
4
Кох
4
Кох
19
Родриго
45
Бэмфорд
11
Харрисон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
Кох
11
Гелхардт
11
Гелхардт
Кох
10
Рупп
17
Норманн
17
Норманн
10
Рупп
3
Ааронс
6
Гилмор
6
Гилмор
3
Ааронс
9
Сарджент
11
Роу
11
Роу
9
Сарджент
Остались в запасе
Лидс
Норвич Сити
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лидс - Норвич Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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