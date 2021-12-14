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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Лидс
Манчестер Сити - Лидс: обзор матча 14 декабря 2021
Манчестер Сити
14.12.2021, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
7 : 0
Завершен
Лидс
8'
Ф. Фоден
13'
Д. Грилиш
32'
К. Де Брюйне
49'
Р. Марез
62'
К. Де Брюйне
74'
Д. Стоунз
78'
Н. Аке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Лидс
ГОЛ! 7:0!
Н. Аке
Пас отдал
Ф. Фоден
78'
ГОЛ! 6:0!
Д. Стоунз
74'
73'
Замена
К. Драме
️️️️
Х. Фирпо
Замена
Н. Аке
️️️️
Р. Диаш
65'
ГОЛ! 5:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
И. Гюндоган
62'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
56'
ГОЛ! 4:0!
Р. Марез
Пас отдал
И. Гюндоган
49'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
46'
46'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Д. Джеймс
Желтая карточка
Р. Диаш
40'
38'
Замена
М. Клих
️️️️
Д. Шеклтон
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Родри
32'
20'
Желтая карточка
Х. Фирпо
ГОЛ! 2:0!
Д. Грилиш
Пас отдал
Р. Марез
13'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
14
Ляпорт
6
Стоунз
16
Родри
10
Грилиш
20
Силва
26
Марез
47
Фоден
26
Де Брюйне
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
15
Даллас
3
Льоренте
23
Фирпо
28
Форшоу
16
Шеклтон
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Робертс
3
Диаш
15
Аке
15
Аке
3
Диаш
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
23
Фирпо
16
Драме
16
Драме
23
Фирпо
16
Шеклтон
43
Клих
43
Клих
16
Шеклтон
7
Джеймс
11
Гелхардт
11
Гелхардт
7
Джеймс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Лидс
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Манчестер Сити - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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