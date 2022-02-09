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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла - Лидс: обзор матча 09 февраля 2022
Астон Вилла
09.02.2022, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 3
Завершен
Лидс
30'
Ф. Коутиньо
38'
Д. Рэмзи
43'
Д. Рэмзи
9'
Д. Джеймс
45+2'
Д. Джеймс
63'
Д. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Лидс
90'
+7
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
М. Кэш
90'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Рэмзи
89'
Вторая желтая
Э. Конса
87'
85'
Замена
А. Форшоу
️️️️
М. Клих
80'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Замена
Э. Янг
️️️️
Ф. Коутиньо
78'
Желтая карточка
Э. Конса
70'
63'
ГОЛ! 3:3!
Д. Льоренте
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
Э. Буэндия
59'
45'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Джеймс
44'
Желтая карточка
С. Даллас
ГОЛ! 3:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
Ф. Коутиньо
43'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
Ф. Коутиньо
38'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
М. Кэш
30'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Мартинес
12
Динь
15
Конса
5
Мингс
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
11
Коутиньо
41
Рэмзи
11
Уоткинс
10
Буэндия
3-2-1-3-1
30
Мелье
4
Стрейк
4
Кох
3
Льоренте
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
11
Коутиньо
15
Янг
15
Янг
11
Коутиньо
41
Рэмзи
12
Чамберс
12
Чамберс
41
Рэмзи
10
Буэндия
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Буэндия
43
Клих
28
Форшоу
28
Форшоу
43
Клих
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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