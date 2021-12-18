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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Арсенал
Лидс - Арсенал: обзор матча 18 декабря 2021
Лидс
18.12.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
75'
Рафинья (П)
16'
Г. Мартинелли
28'
Г. Мартинелли
42'
Б. Сака
84'
Э. Смит-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Арсенал
Желтая карточка
Р. Кох
88'
86'
Желтая карточка
Г. Джака
85'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
М. Эдегор
84'
ГОЛ! 1:4!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
М. Эдегор
Замена
Л. МакКэррон
️️️️
К. Саммервил
81'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Клих
78'
78'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Б. Сака
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Рафинья
75'
64'
Замена
С. Соареш
️️️️
Т. Томиясу
Желтая карточка
С. Даллас
56'
Желтая карточка
Д. Гелхардт
53'
42'
ГОЛ! 0:3!
Б. Сака
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Харрисон
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Г. Джака
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
А. Ляказетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Рафинья
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
14
Арчи Грей
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
30
Мелье
12
Эйлинг
16
Драме
4
Кох
15
Даллас
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Робертс
11
Гелхардт
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
91
Ляказетт
43
Клих
20
Гринвуд
20
Гринвуд
43
Клих
Саммервил
17
МакКэррон
17
МакКэррон
Саммервил
11
Харрисон
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Харрисон
8
Эдегор
17
Тавареш
17
Тавареш
8
Эдегор
5
Томиясу
21
Соареш
21
Соареш
5
Томиясу
7
Сака
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Сака
Остались в запасе
Лидс
Арсенал
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
14
Арчи Грей
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
14
Арчи Грей
ЦП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лидс - Арсенал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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