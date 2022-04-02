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АПЛ 2026/2027
Лидс - Саутгемптон
Лидс - Саутгемптон: обзор матча 02 апреля 2022
Лидс
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
29'
Д. Харрисон
49'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Саутгемптон
90'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
А. Броя
Замена
П. Стрейк
️️️️
Л. Эйлинг
89'
87'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ч. Адамс
Замена
К. Филлипс
️️️️
М. Клих
66'
64'
Замена
А. Армстронг
️️️️
О. Ромеу
63'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Д. Джеймс
59'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
58'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
3
Льоренте
6
Купер
15
Даллас
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
4-1-2-1-2
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
22
Салису
2
Ливраменто
27
Диалло
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
27
Броя
19
Адамс
12
Эйлинг
4
Стрейк
4
Стрейк
12
Эйлинг
43
Клих
27
Филлипс
27
Филлипс
43
Клих
7
Джеймс
11
Гелхардт
11
Гелхардт
7
Джеймс
19
Адамс
23
Телла
23
Телла
19
Адамс
21
Ромеу
10
Армстронг
10
Армстронг
21
Ромеу
27
Броя
7
Лонг
7
Лонг
27
Броя
Остались в запасе
Лидс
Саутгемптон
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Лидс - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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