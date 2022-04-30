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АПЛ 2026/2027
Лидс - Манчестер Сити
Лидс - Манчестер Сити: обзор матча 30 апреля 2022
Лидс
30.04.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
13'
Родри
54'
Н. Аке
78'
Г. Жезус
90+3'
Фернандиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Манчестер Сити
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Фернандиньо
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Родриго
83'
83'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Родри
80'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Фоден
78'
ГОЛ! 0:3!
Г. Жезус
Пас отдал
Ф. Фоден
68'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Х. Фирпо
62'
60'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Н. Аке
54'
ГОЛ! 0:2!
Н. Аке
Пас отдал
Р. Диаш
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Даллас
45'
+7
14'
Желтая карточка
Д. Грилиш
13'
ГОЛ! 0:1!
Родри
Пас отдал
Ф. Фоден
Желтая карточка
Х. Фирпо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
3-3-2-1
30
Мелье
4
Стрейк
6
Купер
4
Кох
23
Фирпо
27
Филлипс
15
Даллас
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
15
Аке
3
Диаш
16
Родри
20
Гюндоган
47
Фоден
19
Стерлинг
10
Грилиш
9
Жезус
19
Родриго
20
Гринвуд
20
Гринвуд
19
Родриго
15
Даллас
7
Джеймс
7
Джеймс
15
Даллас
23
Фирпо
11
Гелхардт
11
Гелхардт
23
Фирпо
15
Аке
47
Зинченко
47
Зинченко
15
Аке
16
Родри
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
16
Родри
47
Фоден
20
Силва
20
Силва
47
Фоден
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Сити
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лидс - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Где смотреть матч:
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Манчестер Сити
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