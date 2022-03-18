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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Лидс
Вулверхэмптон - Лидс: обзор матча 18 марта 2022
Вулверхэмптон
18.03.2022, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
26'
Х. Кастро
45+11'
Тринкау
63'
Д. Харрисон
66'
Родриго
90+1'
Л. Эйлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Лидс
90'
+4
Желтая карточка
А. Форшоу
Замена
Шикинью
️️️️
Х. Кастро
90'
+2
Замена
Ф. Силва
️️️️
Л. Дендокер
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Л. Эйлинг
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Поденсе
78'
68'
Желтая карточка
Родриго
66'
ГОЛ! 2:2!
Родриго
Пас отдал
С. Гринвуд
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Харрисон
55'
Замена
К. Классон
️️️️
И. Мелье
Вторая желтая
Р. Хименес
53'
ГОЛ! 2:0!
Тринкау
Пас отдал
Д. Поденсе
45'
+11
45'
+10
Желтая карточка
П. Стрейк
Желтая карточка
Р. Хименес
43'
40'
Замена
Р. Кох
️️️️
Д. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Х. Кастро
Пас отдал
Тринкау
26'
Замена
Тринкау
️️️️
Р. Невеш
25'
23'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
П. Бэмфорд
Желтая карточка
В. Боли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
42
Ноан Кенне
ОП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-3-2-2
1
Са
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Айт Нури
8
Невеш
17
Кастро
8
Моутинью
18
Дендокер
9
Хименес
11
Поденсе
4-2-2-2
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Стрейк
3
Льоренте
15
Даллас
43
Клих
28
Форшоу
7
Джеймс
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
17
Кастро
10
Шикинью
10
Шикинью
17
Кастро
11
Поденсе
7
Хванг
7
Хванг
11
Поденсе
8
Невеш
7
Тринкау
7
Тринкау
8
Невеш
18
Дендокер
21
Силва
21
Силва
18
Дендокер
45
Бэмфорд
20
Гринвуд
20
Гринвуд
45
Бэмфорд
30
Мелье
1
Классон
1
Классон
30
Мелье
3
Льоренте
4
Кох
4
Кох
3
Льоренте
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лидс
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
42
Ноан Кенне
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
Остались в запасе
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
42
Ноан Кенне
ОП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Вулверхэмптон - Лидс
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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