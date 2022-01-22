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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Ньюкасл
Лидс - Ньюкасл: обзор матча 22 января 2022
Лидс
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Ньюкасл
75'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Ньюкасл
Желтая карточка
Родриго
85'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
М. Клих
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шелви
Желтая карточка
Д. Льоренте
74'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Джеймс
71'
Желтая карточка
С. Даллас
68'
68'
Замена
К. Кларк
️️️️
Д. Ласселлс
63'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
П. Дамметт
62'
Желтая карточка
П. Дамметт
58'
Желтая карточка
А. Сен-Максимен
Желтая карточка
Д. Джеймс
57'
42'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Жоэлинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
4
Кох
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
4-2-2-2
39
Дубравка
2
Триппьер
24
Ласселлс
5
Шер
14
Дамметт
28
Уиллок
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
10
Сен-Максимен
9
Вуд
43
Клих
11
Гелхардт
11
Гелхардт
43
Клих
7
Джеймс
19
Робертс
19
Робертс
7
Джеймс
24
Ласселлс
26
Кларк
26
Кларк
24
Ласселлс
14
Дамметт
22
Манкильо
22
Манкильо
14
Дамметт
7
Жоэлинтон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
7
Жоэлинтон
Остались в запасе
Лидс
Ньюкасл
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
46
Крис Мур
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лидс - Ньюкасл
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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