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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лидс
Эвертон - Лидс: обзор матча 12 февраля 2022
Эвертон
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Лидс
10'
Ш. Коулмен
23'
М. Кин
78'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Лидс
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Ришарлисон
86'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Э. Гордон
81'
ГОЛ! 3:0!
Э. Гордон
Пас отдал
Ришарлисон
78'
Желтая карточка
А. Ивоби
74'
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Калверт-Льюин
72'
46'
Замена
А. Форшоу
️️️️
М. Клих
46'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Рафинья
29'
Желтая карточка
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
М. Кин
Пас отдал
Э. Гордон
23'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Коулмен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Джонджо Кенни
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
17
Алекс Ивоби
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Кенни
27
Холгейт
5
Кин
23
Коулмен
25
Аллан
6
ван де Бек
10
Гордон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-2-1-3-1
30
Мелье
4
Стрейк
4
Кох
3
Льоренте
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
9
Калверт-Льюин
8
Алли
8
Алли
9
Калверт-Льюин
10
Гордон
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
10
Гордон
47
Ришарлисон
23
Рондон
23
Рондон
47
Ришарлисон
43
Клих
28
Форшоу
28
Форшоу
43
Клих
11
Рафинья
19
Робертс
19
Робертс
11
Рафинья
Остались в запасе
Эвертон
Лидс
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
42
Ноан Кенне
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Эвертон - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
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