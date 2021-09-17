Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лидс
Ньюкасл - Лидс: обзор матча 17 сентября 2021
Ньюкасл
17.09.2021, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
44'
А. Сен-Максимен
13'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лидс
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Жоэлинтон
90'
+1
89'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Л. Эйлинг
81'
Желтая карточка
Х. Фирпо
Замена
Э. Крафт
️️️️
Х. Манкильо
81'
67'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Рафинья
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
М. Альмирон
62'
61'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Джеймс
57'
Желтая карточка
Родриго
ГОЛ! 1:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Жоэлинтон
44'
Желтая карточка
М. Альмирон
39'
13'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
П. Бэмфорд
Желтая карточка
М. Ритчи
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Дарлоу
30
Ритчи
24
Ласселлс
26
Кларк
22
Манкильо
14
Хэйден
8
Лонгстафф
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
4-1-1-2-2
30
Мелье
12
Эйлинг
15
Даллас
6
Купер
23
Фирпо
27
Филлипс
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
45
Бэмфорд
19
Родриго
10
Альмирон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
10
Альмирон
22
Манкильо
17
Крафт
17
Крафт
22
Манкильо
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
12
Эйлинг
16
Шеклтон
16
Шеклтон
12
Эйлинг
11
Рафинья
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Рафинья
7
Джеймс
19
Робертс
19
Робертс
7
Джеймс
Остались в запасе
Ньюкасл
Лидс
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Ньюкасл - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Лидс
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+