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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Лидс
Ливерпуль - Лидс: обзор матча 23 февраля 2022
Ливерпуль
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 19 тур
6 : 0
Завершен
Лидс
15'
М. Салах (П)
30'
Ж. Матип
35'
М. Салах (П)
80'
С. Мане
90+1'
С. Мане
90+3'
В. ван Дейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Лидс
ГОЛ! 6:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Э. Робертсон
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Гелхардт
ГОЛ! 5:0!
С. Мане
90'
+1
Замена
Д. Ориги
️️️️
Л. Диас
84'
ГОЛ! 4:0!
С. Мане
Пас отдал
Д. Хендерсон
80'
Замена
Д. Милнер
️️️️
К. Джонс
77'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Т. Алькантара
68'
61'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Д. Джеймс
46'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
46'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Салах
35'
33'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матип
Пас отдал
М. Салах
30'
18'
Желтая карточка
Х. Фирпо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
21
Джонс
14
Диас
10
Мане
10
Салах
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
15
Даллас
4
Стрейк
23
Фирпо
28
Форшоу
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
6
Алькантара
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Алькантара
21
Джонс
20
Милнер
20
Милнер
21
Джонс
14
Диас
27
Ориги
27
Ориги
14
Диас
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
7
Джеймс
11
Гелхардт
11
Гелхардт
7
Джеймс
Остались в запасе
Ливерпуль
Лидс
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Ливерпуль - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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