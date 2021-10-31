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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Лидс
Норвич Сити - Лидс: обзор матча 31 октября 2021
Норвич Сити
31.10.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
58'
Э. Омобамиделе
56'
Рафинья
61'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лидс
88'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Родриго
Замена
П. Плахета
️️️️
Г. Хэнли
88'
79'
Желтая карточка
К. Драме
77'
Замена
А. Форшоу
️️️️
Д. Джеймс
Замена
А. Айда
️️️️
Д. Сарджент
77'
71'
Замена
К. Драме
️️️️
Д. Шеклтон
Замена
Х. Цолис
️️️️
К. Доуэлл
69'
67'
Желтая карточка
Д. Шеклтон
61'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
К. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
Э. Омобамиделе
Пас отдал
М. Рашица
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
Д. Джеймс
Желтая карточка
К. МакЛин
46'
44'
Желтая карточка
Д. Харрисон
32'
Желтая карточка
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
16
Коди Драме
ЦФ
5
Лео Ельде
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Крул
5
Кабак
4
Хэнли
12
Омобамиделе
3
Ааронс
17
Норманн
23
МакЛин
26
Доуэлл
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
4-1-1-3-1
30
Мелье
15
Даллас
3
Льоренте
6
Купер
4
Стрейк
27
Филлипс
16
Шеклтон
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
4
Хэнли
77
Плахета
77
Плахета
4
Хэнли
26
Доуэлл
17
Цолис
17
Цолис
26
Доуэлл
9
Сарджент
33
Айда
33
Айда
9
Сарджент
7
Джеймс
28
Форшоу
28
Форшоу
7
Джеймс
16
Шеклтон
16
Драме
16
Драме
16
Шеклтон
19
Родриго
19
Робертс
19
Робертс
19
Родриго
Остались в запасе
Норвич Сити
Лидс
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Норвич Сити - Лидс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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