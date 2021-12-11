Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лидс
Челси - Лидс: обзор матча 11 декабря 2021
Челси
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Лидс
42'
М. Маунт
58'
Жоржиньо (П)
90+4'
Жоржиньо (П)
28'
Рафинья (П)
83'
Д. Гелхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лидс
90'
+8
Желтая карточка
Д. Льоренте
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Жоржиньо
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
И. Мелье
Замена
Р. Лукаку
️️️️
М. Алонсо
87'
83'
ГОЛ! 2:2!
Д. Гелхардт
Пас отдал
Т. Робертс
82'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Рафинья
Замена
А. Кристенсен
️️️️
С. Аспиликуэта
74'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Т. Вернер
74'
69'
Желтая карточка
М. Клих
Желтая карточка
М. Маунт
60'
59'
Замена
М. Клих
️️️️
Д. Шеклтон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Жоржиньо
58'
54'
Желтая карточка
Д. Шеклтон
42'
Желтая карточка
Х. Фирпо
ГОЛ! 1:1!
М. Маунт
Пас отдал
М. Алонсо
42'
Желтая карточка
Р. Джеймс
34'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Челси
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
24
Джеймс
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
4-2-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
15
Даллас
3
Льоренте
23
Фирпо
28
Форшоу
16
Шеклтон
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Робертс
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
9
Лукаку
9
Лукаку
3
Алонсо
16
Шеклтон
43
Клих
43
Клих
16
Шеклтон
11
Рафинья
11
Гелхардт
11
Гелхардт
11
Рафинья
Остались в запасе
Челси
Лидс
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Кепа
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Челси - Лидс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Новости команд
Все
Челси
Лидс
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+