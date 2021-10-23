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Лидс - Вулверхэмптон
Лидс - Вулверхэмптон: обзор матча 23 октября 2021
Лидс
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
90+3'
Родриго (П)
10'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Родриго
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Родриго
90'
+3
88'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Моутинью
83'
Замена
К. Хувер
️️️️
Р. Айт Нури
75'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
А. Траоре
Желтая карточка
Д. Шеклтон
65'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
М. Клих
63'
53'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Замена
К. Саммервил
️️️️
Рафинья
53'
50'
Желтая карточка
М. Килман
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Харрисон
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
5'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
16
Коди Драме
ЦФ
5
Лео Ельде
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Луи Молден
ВР
26
Джон Радди
ВР
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
4-2-3-1
30
Мелье
3
Льоренте
4
Стрейк
6
Купер
15
Даллас
16
Шеклтон
43
Клих
11
Харрисон
7
Джеймс
11
Рафинья
19
Родриго
3-2-2-1-2
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
21
Айт Нури
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
9
Хименес
7
Хванг
11
Рафинья
38
Саммервил
38
Саммервил
11
Рафинья
11
Харрисон
19
Робертс
19
Робертс
11
Харрисон
43
Клих
11
Гелхардт
11
Гелхардт
43
Клих
21
Айт Нури
25
Хувер
25
Хувер
21
Айт Нури
8
Моутинью
8
Невеш
8
Невеш
8
Моутинью
24
Траоре
11
Поденсе
11
Поденсе
24
Траоре
Остались в запасе
Лидс
Вулверхэмптон
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Коди Драме
ЦФ
5
Лео Ельде
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Луи Молден
ВР
26
Джон Радди
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Коди Драме
ЦФ
5
Лео Ельде
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
26
Джон Радди
ВР
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Лидс - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
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